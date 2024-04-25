Суд вынес приговор по делу экс-замминистра культуры Яриловой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 821 0

Бывшая чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts; 5-tv.ru

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Бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой приговорили к семи годам колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Такое решение вынес Тверской суд Москвы, передает корреспондент 5-tv.ru.

Сторона обвинения выступала как раз на семи лет колонии, такое ходатайство удовлетворил суд. При этом адвокат настаивал на оправдательном приговоре за неимением состава преступления.

Ярилова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности, незаконной трате свыше 125 миллионов рублей на «Самый высокий в мире музей мороженого». Сам музей находится в одной из башен «Москва-Сити» и не является объектом культуры, а школьники могут его посещать по «Пушкинской карте». При этом учреждение значится в реестре как частная организация.

Ярилова работала в должности замминистра культуры четыре года и покинула пост в сентябре 2022-го по собственному желанию. В апреле 2023 года она была арестована.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший генеральный директор IT-компании Merlion Вячеслав Симоненко был приговорен к 22 годам колонии по делу об аферах.

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