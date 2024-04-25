Устанавливали «бомбы» под мосты: в Твери задержали «лжеминеров»

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

ФСБ задержала в Твери лжеминеров, клавших муляжи бомб под мосты

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Еще одна подозреваемая находится не в России, она объявлена в международный розыск.

Российские силовики при взаимодействии со следователями и сотрудниками Росгвардии пресекли противоправную деятельность группы лиц. Так, в Твери задержаны двое мужчин, которые под мосты клали муляжи бомб, а потом заведомо ложно сообщали об акте терроризма в городе. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Указывается, что в группу входили руководители и сотрудники частных организаций, которые оказывают услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов России.

«Фигуранты изготовили и разместили в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца три муляжа самодельных взрывных устройств, сообщив посредством телефонного звонка о готовящемся акте терроризма», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Удалось задержать двоих мужчин. Им предъявлено обвинение, сейчас они арестованы.

Кроме того, в противоправных действиях подозревается еще женщина. В России в инкриминируемый период она не находилась. Ей заочно предъявлено обвинение, женщина объявлена в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала сторонника украинских националистов в Брянске. Подозреваемый является сторонником националистической идеологии.

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