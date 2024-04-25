В МИД России прокомментировали слухи о запрете на консульские услуги за границей

Ранее информация появилась на некоторых интернет-ресурсах.

Слухи о том, что Россия намерена ввести запрет на оказание услуг в консульских организациях РФ за границей — это не более, чем откровенная ложь. Об этом заявляет российский МИД.

В консульском департаменте внешнеполитического ведомства подчеркнули, что речь идет о так называемых «отчаянных фейках».

«Откровенное вранье и ложь. Развернутый комментарий министерства по этому вопиющему факту дезинформации последует чуть позже», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Сообщения о якобы подготовке подобного запрета появились в Сети на днях. При этом в качестве первоисточника ложной информации указываются не официальные ведомства, а некие так и не обнародованные документы.

Примечательно, что такая информация появилась на фоне решения властей Киева запретить любые консульские услуги гражданам Украины, находящимся за границей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотни украинцев заблокировали паспортный пункт в Варшаве.