В МИД России прокомментировали слухи о запрете на консульские услуги за границей

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 44 0

МИД РФ назвал ложью слухи о подготовке запрета на консульские услуги за границей

В МИД России прокомментировали слухи о запрете на консульские услуги за границей

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ранее информация появилась на некоторых интернет-ресурсах.

Слухи о том, что Россия намерена ввести запрет на оказание услуг в консульских организациях РФ за границей — это не более, чем откровенная ложь. Об этом заявляет российский МИД.

В консульском департаменте внешнеполитического ведомства подчеркнули, что речь идет о так называемых «отчаянных фейках».

«Откровенное вранье и ложь. Развернутый комментарий министерства по этому вопиющему факту дезинформации последует чуть позже», — говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Сообщения о якобы подготовке подобного запрета появились в Сети на днях. При этом в качестве первоисточника ложной информации указываются не официальные ведомства, а некие так и не обнародованные документы.

Примечательно, что такая информация появилась на фоне решения властей Киева запретить любые консульские услуги гражданам Украины, находящимся за границей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сотни украинцев заблокировали паспортный пункт в Варшаве.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.51
-0.78 98.91
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:23
Войска России поразили живую силу и технику «Иностранного легиона» на Украине
14:15
Галкин* вновь обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов
14:04
Красота за деньги: как получить налоговый вычет с бьюти-процедур
14:01
В Белоруссии заявили о намерении Литвы и Польши ударить дронами по республике
14:00
Другие лекарства и новые врачи: в России начнут иначе лечить ОРВИ
13:54
«Работа выполняется»: Песков о курируемых Ивановым строительных контрактах

Сейчас читают

Емкости с нефтепродуктами загорелись в Омске
Плюс 10 дней: как официально отдыхаем на майские праздники 2024
В погоне за выходными: в чем «коварство» отпуска на майские праздники
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео