Черный четверг: во Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров

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Рейсы в аэропортах Франции отменяют из-за крупнейшей забастовки авиадиспетчеров

Фото, видео: Benoit Tessier/Reuters

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Акцию уже назвали крупнейшей в истории.

Черным четвергом для французской авиации назвали сегодняшний день местные СМИ. По всей стране массово отменяют перелеты, а в крупнейших аэропортах Парижа отменены две трети всех рейсов. И это в самый разгар весенних каникул. Десятки тысяч человек не могут ни отправиться на курорты, ни вернуться на Родину.

«Никакой информации, ничего не ясно. Мы ждем, может, нас хоть в отель отправят обратно, компания сама ничего не знает. Боюсь, что мы застряли тут надолго», — рассказала туристка Дунья Дузид в турецком аэропорту.

Виной всему — забастовка авиадиспетчеров, ставшая исторической по масштабам. Отказаться от ее проведения в последний момент просил даже профсоюз, но тщетно. К его мнению диспетчеры не прислушались.

Работники службы полетов требуют от властей отказаться от реформы отрасли, по которой у них повышался возраст выхода на пенсию, а также количество рабочих часов в неделю. Сейчас диспетчеры в стране проводят за пультом управления, в среднем, всего по 12 часов в неделю, и это — минимальный уровень в Европе. При этом получают одни из самых высоких зарплат в Европе — пять тысяч евро в месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах.

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