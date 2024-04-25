Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства на западе Москвы

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

В обозримом будущем появятся новые места притяжения для жителей и гостей столицы.

Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства на западе Москвы

Фото: Епихин Андрей / ТАСС

В Западном административном округе (ЗАО) Москвы будут обновлены пять крупных общественных объектов. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в Ново-Переделкине будет обустроен современный спортивный кластер. Там появятся детские игровые зоны, прогулочные маршруты и площадки для тихого отдыха.

«Сейчас это ничем не примечательный пустырь. А будет — еще одно классное место для спорта и активного отдыха», — подчеркнул столичный градоначальник.

По словам Собянина, на Лужинской улице появятся скейт-парк, поле для мини-футбола, комплекс «Русский ниндзя» и прочие физкультурно-оздоровительные сооружения.

В районе Очаково-Матвеевское сделают все необходимое по обустройству долины реки Навершки. Также планируется завершение работ по благоустройству в микрорайоне Фили-Кунцево.

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