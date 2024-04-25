Токсикомания или норма? Почему некоторым людям нравится запах краски и бензина

Нарколог обрисовал тонкую грань между предпочтениями и настоящей зависимостью.

Любить запах краски или бензина — абсолютно нормально, рассказал врач-нарколог Василий Шуров в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Однако, отметил специалист, есть большая разница между индивидуальными предпочтениями и токсикоманией.

«Если мы говорим о подростках, которые с удовольствием дышат бензином, то это называется токсикомания, потому что вдыхание запаха бензина, особенно в сочетании с гипоксией дает яркие галлюцинации и очень яркие ощущения», — сообщил эксперт.

Все остальное — это индивидуальная чувствительность к запахам, пояснил Шуров. А сказать почему кому-то нравится одно, а кому-то другое — сложно.

Таким образом, если человек начнет этим злоупотреблять, то стоит пойти к специалисту, а если человеку просто нравится, то это его «личное право». При этом не стоит сравнивать это с периодом беременности у женщин, когда мозг сигнализирует о недостатке каких-то веществ в организме.

Более того, если вам просто нравятся такие запахи, то у вас не будет риска стать наркоманом.

«Нравится запах — это одна история, нравится эффект — это уже наркомания», — резюмирует Шуров.

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