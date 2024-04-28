«Душит тахикардия»: сын Вячеслава Зайцева вновь оказался в больнице

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 57 0

Сын модельера Зайцева попал в больницу из-за проблем с сердцем

«Душит тахикардия»: сын Вячеслава Зайцева вновь оказался в больнице

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Гемоглобин Егора постепенно приходит в норму, но страдают другие показатели.

Сын известного и ныне покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор поделился с подписчиками в своем личном блоге, что попал в больницу.

«Что за качели: гемоглобин сам стал 110, а душит тахикардия», — поделился он.

Друзья оказали ему поддержку и дали совет больше ходить и правильно питаться. Они также подкололи мужчину вопросом, когда он уже перестанет болеть.

Сын модельера не первый раз за этот год попадает под госпитализацию. Зимой он оказался в больнице с подозрением на ковид. Тогда врачи обнаружили у него анемию в критической стадии. Показатели мужчины были в три раза ниже нормы.

Мужчина также рассказал подписчикам, что он наконец-то утвердил макет для памятника отца и даже отправил на изготовление. Егор стал наследником его бизнеса в 2023 году, через несколько месяцев после смерти знаменитого модельера в результате продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пропавшую из сети Бузову обнаружили в больнице.

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