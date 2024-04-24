Пропавшую из сети Бузову обнаружили в больнице
Бузова легла в больницу для прохождения плановой операции
Фото: Telegram / Бузова / byzovahouse
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PR-менеджер звезды попросил поклонников не беспокоиться.
Певица Ольга Бузова действительно в больнице, но фанатам переживать из-за этого особо не стоит. Об этом Super.ru заявил PR-менеджер звезды Антон Богославский.
«Мы просим не беспокоиться поклонников Ольги. В эти дни у нее проходит плановая операция», — сказал он.
Поклонники исполнительницы хита «Мало половин» забили тревогу, когда Бузова в непривычной для себя манере исчезла из соцсетей. Однако уже 24 апреля артистка сообщила в личном блоге, что какое-то время публиковать контент не будет, поскольку ложится в больницу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданном увлечении Ольги Бузовой. По словам селебрити, ее жизнь здорово изменилась после этого открытия и заиграла новыми красками.
Удивительно, рассуждает звезда «Дома-2», насколько близко было это гениальное решение, и как просто было дотянуться до важного знания.
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