Пропавшую из сети Бузову обнаружили в больнице

PR-менеджер звезды попросил поклонников не беспокоиться.

Певица Ольга Бузова действительно в больнице, но фанатам переживать из-за этого особо не стоит. Об этом Super.ru заявил PR-менеджер звезды Антон Богославский.

«Мы просим не беспокоиться поклонников Ольги. В эти дни у нее проходит плановая операция», — сказал он.

Поклонники исполнительницы хита «Мало половин» забили тревогу, когда Бузова в непривычной для себя манере исчезла из соцсетей. Однако уже 24 апреля артистка сообщила в личном блоге, что какое-то время публиковать контент не будет, поскольку ложится в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданном увлечении Ольги Бузовой. По словам селебрити, ее жизнь здорово изменилась после этого открытия и заиграла новыми красками.

Удивительно, рассуждает звезда «Дома-2», насколько близко было это гениальное решение, и как просто было дотянуться до важного знания.