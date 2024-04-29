«Дорогой и комфортный»: о каком подарке мечтает Наталия Медведева

Юмористка рассказала, какой сюрприз на день рождения точно ей понравится.

Актриса и юмористка Наталия Медведева поделилась, какой сюрприз порадует ее в день рождения. Знаменитость мечтает получить в подарок кругосветное путешествие или круиз. Однако для Медведевой важен именно комфортный и дорогой отдых, поэтому придется постараться.

«Кругосветное путешествие или, например, круиз какой-нибудь. Готовое путешествие — классное, дорогое, комфортное», — уточнила звезда в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на праздновании дня рождения друга — стендап-комика Евгения Искандарова.

Наталия также поделилась, что в ее жизни каждый день происходят изменения. Она старается меняться к лучшему медленными, но верными шагами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что модель Оксана Самойлова отметила свой 36-й день рождения вместе с дочкой. Модель и ее наследница Майя родилась в один день. Девочке же исполнилось семь лет.