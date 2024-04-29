Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 21 0

Предварительно, трое нападавших были ликвидированы ответным огнем.

Один полицейский погиб и еще четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Неизвестные напали на пост полиции в Карачаево-Черкесии, в результате чего один полицейский погиб и четыре получили ранения. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщается, что поздно вечером вооруженные подъехали к полицейскому посту и взорвали, предположительно, гранату или самодельное взрывное устройство, после чего открыли огонь из оружия. Один из полицейских умер от полученных ранений, еще четверо пострадали, но остались живы.

Предварительно, были ликвидированы трое нападавших. Однако остается неизвестным, удалось ли кому-то из злоумышленников скрыться во время перестрелки. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

Вечером 7 апреля неизвестные напали на полицейских в Подмосковье. Силовики находились в засаде и ждали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На место прибыли двое, и один из них открыл огонь. Один из полицейских был ранен, а второй убит. Нападавшие скрылись с места на мотоцикле. Подозреваемый был задержан под Тверью.

Ранее 5-tv.ru писал, что обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков.

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