Сомнительно, но окей: как Церковь относится к татуировкам на теле верующих

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 280 0

Новый Завет не запрещает тату

Сомнительно, но окей: как Церковь относится к татуировкам на теле верующих

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Совместимы ли вера и желание украсить свое тело?

Сейчас люди, в том числе верующие, все чаще изменяют свою внешность. Кто-то ложится под нож хирурга, а кто-то украшает тело рисунками. Как к татуировкам относится Церковь –пишет ИА Кулик.

В православной культуре сложилось не самое лучшее мнение о татуировках. Дело в том, что тело, созданное Богом, уже является совершенным, а значит украшать его не нужно.

Тем не менее, пишет агентство, Новый Завет не запрещает вводить чернила под кожу. Священники же, отвечая на вопрос об отношении к тату, проводят параллели с граффити на храме. По их словам, татуировка может быть воспринята как неопрятный элемент, однако духовному росту она не препятствует.

Получается, что тату несовместима с мировоззрением христианства, но не мешает человеку найти спасение в религии. Боле того, у каждого есть свобода выбора, и он волен делать то, что ему хочется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Боярский раскритиковал внучку Екатерину за татуировки.

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