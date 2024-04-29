Сердцу не прикажешь: Борис Галкин раскрыл подробности своего четвертого брака

Актер также рассказал, как он принимает свой возраст.

Заслуженный артист РФ Борис Галкин рассказал о своем отношении к дочери от четвертой жены. В большом интервью изданию «Мослента» он также упомянул, почему каждый раз ищет все новую спутницу сердца.

Галкину уже 76 лет, а в 2018 году он стал отцом. Звезда сериала «Тайга. Курс выживания» женился на Инне Разумихиной еще в 2013-м, но долгое время попытки завести ребенка оканчивались провалом. Сейчас же наследница вновь вдохнула жизнь в немолодого актера.

«С рождением Ани началась моя третья жизнь. Уже третья. Мне за 70 лет, но я намерен сам выдать дочь замуж. Занимаюсь спортом, много двигаюсь, работаю, выступаю, своими руками все делаю по дому», — объясняет Борис Галкин.

Знаменитому актеру, за плечами которого около 80-ти ролей в известных фильмах, продолжает влюбляться все в новых женщин, не забывая и про прошлых. Так, во время брака с третьей женой Еленой Демидовой у нее уже подрастали Владислав Галкин и сестра Мария. Актер утверждает, что они для него как родные, несмотря на то, что он не их биологический отец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядит могила покойного Владислава Галкина. На кадрах видно, как живет память о звезде «Дальнобойщиков», который умер более десяти лет назад.