«Разница в национальности»: отель в Анталье взял завышенную плату с турка

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

В Анталье проверяют отель, взявший плату за разницу в национальности

«Разница в национальности»: отель в Анталье взял завышенную плату с турка

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Haupt

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Власти проводят проверку гостиницы.

Турецкие власти организовали проверку отеля в Анталье, руководство которого взяло у гражданина Турции плату за «разницу в национальности» в размере 12,7 тысяч рублей. Об этом сообщает государственный телеканал TRT haber.

«В Анталье один из отелей взял „плату за разницу в национальности“ в размере 120 евро с гражданина Турции, который забронировал номер на иностранном сайте», — говорится в материале.

Отмечается, что Министерство культуры и туризма в связи приняло меры в связи с данной ситуацией. По результатам проверки будет назначено наказание в соответствии с правовым законодательством страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 61-летнего российского туриста нашли мертвым в отеле в Анталье. По словам очевидцев, он долгое время сидел на стуле неподвижно, после чего на него обратили внимание и вызвали скорую помощь. Позднее Генконсульство раскрыло подробности смерти россиянина в Аланье.

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