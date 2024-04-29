Следователи в КЧР возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Возбуждено уголовное дело после нападения на правоохранителей в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба СУ Следственного комитета России по республике.

В частности, дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о незаконном ношении, хранении оружия и боеприпасов.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — добавили в ведомстве.

Кроме того, опубликовано видео с места происшествия. Следователи осматривают его, изъято несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и самодельных устройств.

Что случилось в Карачаевске

На прошлой неделе, 22 апреля, стало известно о перестрелке в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. Злоумышленники напали на наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников полиции, а потом скрылись на синей Lada 2112, прихватив с собой табельное оружие правоохранителей.

В результате перестрелки двое полицейских погибли, еще один получил ранение. Был введен план «Сирена». Следствие возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, а также их хищении. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

МВД по республике объявило в розыск пятерых подозреваемых в нападении на полицейских. Так, полиция ищет Эльканова Руслана Расуловича, Эльканова Ахмата Расуловича, Джазаева Казбека Муссалимовича, Семенова Руслана Александровича и Аверьянова Владимира Ивановича. Они могли быть вооружены. Следователи нашли авто подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Качараево-Черкессии пятеро злоумышленников подъехали на ВАЗ-2109 к посту, бросили взрывчатку и открыли огонь из оружия. Началась перестрелка. В результате двое правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения, один из них — сотрудник Росгвардии. Напавшие ликвидированы.