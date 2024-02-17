Повисшие руки и перекошенное лицо: как Васильева спасла Добронравова во время спектакля

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 36 0

Не исключено, что и сейчас дали о себе знать старые проблемы со здоровьем.

Повисшие руки и перекошенное лицо: как Васильева спасла Добронравова во время спектакля

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Громом среди ясного неба стало известие о внезапной болезни Федора Добронравова. Звезде «Сватов» стало плохо, потому спектакль в Москве с участием артиста отменили в самый последний момент.

Постановка должна была пройти на сцене Культурного центра ЗИЛ. Однако в последний момент к зрителям обратилась администрация театра, предложив сдать билеты и выбрать другой спектакль.

По информации представителей 62-летнего артиста, он болен. Из-за чего, как отмечается, и приходится отменять постановки.

Народная артистка России Татьяна Васильева, играющая с Добронравовым в одном спектакле, отметила, что ничего серьезного не произошло. Он, по информации звезды, приболел, но скоро выздоровеет.

Не исключено, что дали о себе знать старые проблемы со здоровьем, пишет KP.RU. В 2018 году он был экстренно госпитализирован.

«На гастролях случился один инсульт за другим. Он попал в больницу. У него было бешеное, запредельное давление. Сразу сделали операцию», — рассказывала Васильева.

Именно она, как отмечается, спасла Добронравова. Прямо во время спектакля звезда заметила, что с ним происходит что-то неладное: одна рука повисла как плеть.

Когда возник небольшой перерыв, актриса услышала тревожное признание партнера: «Танюша, не знаю, что со мной…» В гримерке сын Васильевой попросил Добронравова улыбнуться, но у того лишь появилось подобие улыбки, лицо было перекошено.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марк Варшавер вышел на связь на фоне слухов о тяжелой болезни.

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