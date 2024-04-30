Истина где? Как сильно подорожают вино и шампанское после роста акцизов с 1 мая

В чем причина роста цены на алкогольные напитки?

Цена на красные и белые вина может вырасти почти втрое с первого мая из-за роста акциза, но затронет это не все алкогольные напитки. Гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский рассказал KP.RU как о проценте подорожания, так и о его причинах.

Эксперт приводит в пример тихие вина («обычные» красные и белые), где повышенная ставка акциза повлияет особенно сильно. До 1 мая он был 36 рублей за литр, после выльется в 108. Не уйдут от роста стоимости игристые и шампанские вина — он будет в два раза. Меньше подорожают крепкие и ликерные — на 20-30%. Сами же новые ставки будут действовать до конца 2024 года.

«Получается, что только за счет роста акциза наша бутылочка подорожает на 54 рубля. Так что если вы пьете вино за 200 рублей, то это целых 27% — от такого удара не каждый оправится», — приводит пример в виде бутылки 0,75 литра сухого вина эксперт.

Черниговский отмечает, что цена может быть и другая, так как она зависит и от иных факторов — от инфляции до цен конкурентов. Эксперт напоминает, что ставка на такие спиртные напитки, как водка, пиво и прочее с мая не изменится. Причинами он объясняет стремление властей сократить количество именно импортного вина на российском рынке.

«Потому что импортеры будут в полном объеме платить акциз, а российские производители — нет», — объясняет Черниговский причины резких перемен.

Эксперт говорит, что если отечественный производитель делает вино из собственных виноградников, то он освобождается от уплаты акциза. Другое дело, что лишь у половины российских предприятий они имеются, заключает Черниговский.

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