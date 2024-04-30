«Часть поддержки»: страны G7 отказываются от российского топлива ради Украины

Какой политики в сфере энергетики решили придерживаться страны «Большой семерки»?

Страны «Большой семерки» (G7) договорились о снижении зависимости от российского ископаемого топлива ради Украины. Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном по итогам заседания министров энергетики объединения в итальянском Турине.

«Мы признаем, что ограничение доходов от российских энергоносителей является важной частью поддержки Украины, и стремимся как можно скорее покончить со значительной зависимостью от российского газа и отказаться от его импорта», — указывается в коммюнике.

Снизить зависимость о топлива из РФ страны намерены в рамках энергосбережения и сокращения спроса на газ. При этом министры заявили о необходимости увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Также, по мнению G7, конфликт России и Украины оказывает «глобальное воздействие» на цены на газ и инфляцию, поэтому страны как можно скорее намерены перейти к использованию чистой энергии.

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