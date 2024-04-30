Суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Кандидат в президенты США проявил неуважение к представителям суда.

Суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде

Фото: www.globallookpress.com / SMG

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Кандидату в президенты США Дональду Трампу назначили штраф в девять тысяч долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Сумма сложилась из количества сделанных в Сети заявлений политика — тысяча долларов за каждое. Трампа обязали удалить девять «оскорбительных публикаций» по делу порноактрисы Сторми Дэниэлс из его соцсети, однако он этого не сделал. Суд счет это неуважением.

«Настоящим ответчик предупреждается, что суд не потерпит умышленных нарушений своих законных постановлений и что, если это необходимо и уместно в данных обстоятельствах, он назначит тюремное заключение», — указал в постановлении судья Хуан Мерчан.

Сам Трамп считает обилие судебных обвинений в свой адрес в последнее время преследованием со стороны действующего лидера страны Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран.

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