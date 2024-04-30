Спецназ начал разгонять митингующих в Тбилиси резиновыми пулями и водометами

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 3 074 0

Силовики задерживают участников акции протеста.

Фото, видео: © РИА Новости / Sputnik; 5-tv.ru

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Ситуация в Грузии из-за закона об иноагентах накаляется. Спецназ начал использовать резиновые пули и водометы для разгона митингующих в Тбилиси у здания парламента. Видео с места событий оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Некоторые из протестующих надели противогазы. У здания парламента возобновились стычки со спецназом — в силовиков полетели бутылки и камни.

Часть участников акции протеста покинула проспект Руставели в Тбилиси после разгона полицией. Это произошло, когда на сцену вышла бывший чиновник полиции Украины и нынешний депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе.

Некоторые протестующие на фоне задержаний пытались скрыться от силовиков.

«Протестующие взломали дверь в метро Площадь Свободы, попытались там скрыться. За ними в погоню пустились сотрудники криминальной полиции. Людей задерживают на проспекте Руставели», — сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах.

Скандальный законопроект предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Он уже был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили аналогичные протесты. 

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