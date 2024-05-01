«Компетенции давно утеряны»: политолог объяснил отставание США от РФ в атомной сфере

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Политолог Дудаков: отставание США в атомной сфере связано с малыми компетенциями

«Компетенции давно утеряны»: политолог объяснил отставание США от РФ в атомной сфере

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Эксперт уверен, что Штаты поздно вступили в гонку с Россией и Китаем.

Политолог и эксперт по внутренней политике США Малек Дудаков высказался по поводу сомнительных успехов Штатов в атомной энергетике. В комментарии изданию EADaily он рассказал о трате миллиардов долларов на проекты, которые в итоге забрасывают.

В штате Джорджия 29 апреля запустили уже второй энергоблок для АЭС Plant Vogtle — это произошло спустя 12 лет после начала строительства, однако изначально планировалось управиться в два раза быстрее.

Параллельно с этим в 2017 году обанкротилась Westinghouse, которая была одним из лидеров в атомной энергетике. Сама же стоимость Plant Vogtle выросла двукратно — до 39 миллиардов долларов.

Политолог напоминает, что в Южной Каролине стоит недостроенная АЭС, на которую потратили девять миллиардов долларов. Более того, США планируют вернуть в строй ранее закрытую АЭС в Мичигане, что обойдется в полтора миллиарда долларов. Неуспехи американцев Малек Дудаков списывает на утраченные компетенции.

«Компетенции давно утеряны, но Белый дом все равно с помпой обещает научиться строить популярные нынче малые модульные реакторы», — объясняет политолог.

США собираются привлечь к строительству модульных реакторов различные стартапы — из Румынии, Болгарии и Польши. Эксперт напомнил, что первую малую АЭС в Айдахо так и не получилось возвести, не хватило опыта и технологий, подмечает Дудаков. В то же время Россия достраивает 19 больших АЭС и несколько малых, а Китай возводит 22 модульных АЭС. США же закрывает 25 из 93 атомных станций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин дал старт созданию нового энергоблока АЭС в Ленинградской области.

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