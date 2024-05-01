Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Прежде он возглавлял московский «Спартак» и хабаровский «Амур».

Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь»

Фото: Александр Федоров / ТАСС

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Вадим Епанчинцев занял пост главного тренера новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 48-летним спортсменом заключен на два года. Прежде в КХЛ Епанчинцев тренировал «Спартак» и «Амур». В Высшей хоккейной Лиге он работал с клубами «Югра» и «Сарыарк».

Вадим Епанчинцев начал карьеру в 1992 году в клубе «Южный Урал». В составе сборной России он принимал участие в юниорском чемпионате Европы 1994-го и молодежном мировом первенстве в 1995-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Кокорев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи».

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