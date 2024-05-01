«Я его бесконечно боялась» — Мария Аронова о жестокости Владимира Этуша

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 112 0

Мария Аронова: Владимир Этуш был жестоким человеком только не для близких

«Я его бесконечно боялась» — Мария Аронова о жестокости Владимира Этуша

Фото: www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

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Покойный легендарный актер не позволял ни перебивать, ни подсказывать ему на сцене.

Заслуженная артистка РФ Мария Аронова раскрыла свои взаимоотношения с покойным именитым артистом Владимиром Этушем в одном из шоу на YouTube. Оказалось, что характером он был очень похож на ее отца.

Заслуженный артист РСФСР Владимир Этуш познакомился с будущей звездой, когда он занимал пост ректора Высшего театрального училища имени Щукина, а она была студенткой. Аронова утверждает, что она долго адаптировалась к поведению артиста.

«Я его бесконечно боялась. Но потом я поняла природу этого человека. Он очень похож на моего отца», — рассказывает Мария Аронова.

Звезда говорит, что маска жестокости была надета на «бескожного человека», при условии, что ты вошел в его близкий круг — иначе человека ждало холодное отношение со стороны легендарного актера.

Так, рассказывает Ароновна, он мог ударить на сцене палкой, а перебивать его было строго-настрого запрещено, как и подсказывать.

«Он был очень жестким человеком, страшным человеком. Он мог ударить тебя на сцене палкой, он мог ударить тебя рукой», — вспоминает артистка.

Отношение к Марии Ароновой изменилось во время спектакля «Дядюшкин сон», где Владимир Этуш забыл текст, а артистка не стала медлить и продолжила играть свою роль.

Звезда вспоминает, что он тогда «дал в плечо кулаком», забыв, что сам тогда был князем. Аронова и Этуш не вспоминали об этом случае, но вскоре после него она вошла в его близкий круг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живет вдова покойного заслуженного артиста РСФСР Владимира Этуша. Сама же знаменитость ушла из жизни в 2019 году. Он прожил долгие 96 лет, но пережитый звездой за месяц до смерти обширный инфаркт впоследствии разрушительно отразился на здоровье Этуша.

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