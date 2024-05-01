Сергей Зубов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи»

Новым главным тренером хоккейного клуба «Сочи» назначен Сергей Зубов. Об этом сообщает клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в своем Telegram-канале.

«Новым главным тренером „Сочи“ назначен Сергей Зубов. Контракт со специалистом подписан на два года», — говорится в сообщении.

Контракт с 53-летним спортсменом рассчитан на два года. Его ассистентами будут Евгений Шалдыбин, Александр Титов, Алексей Крюков и видеотренер Павел Смирнов.

Стоит отметить, что Зубов уже возглавлял «Сочи» в 2017–2019 годах.

Накануне пост главного тренера «Сочи» покинул Дмитрий Кокорев, ассистент Александр Гольц и тренер по физической подготовке Николай Пронин.

Сергей Зубов — олимпийский чемпион 1992 года, победитель чемпионата СССР в составе клуба ЦСКА и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». В 2019 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вадим Епанчинцев стал главным тренером хоккейного клуба «Сибирь».