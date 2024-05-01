«Лучше»: стало известно о состоянии певца Дениса Майданова после госпитализации

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 4 261 0

Певец Денис Майданов находится под наблюдением врачей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer/NEWS.ru; 5-tv.ru

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Сможет ли артист приехать в Кремль для участия в качестве жюри в финале грандиозного международного фестиваля-конкурса?

Заслуженный артист России Денис Майданов уже лучше себя чувствует после госпитализации, он находится под наблюдением медиков. Об этом рассказал 5-tv.ru его брат и директор певца и композитора Захар Майданов.

«Сегодня уже лучше [состояние Майданова], все хорошо… Денис Васильевич находится под наблюдением врачей», — сказал он.

Кроме того, Захар рассказал, сможет ли артист присутствовать на запланированных мероприятиях. Он сослался на слова Майданова про рекомендации врачей.

«Как врачи скажут, так и получится. Если разрешат, значит, доедет», — сказал брат артиста.

Накануне, 30 апреля, сообщалось, что Денису Майданову стало плохо из-за аллергической реакции на лекарство, которое артист принимает из-за пневмонии. В этот момент он направлялся в театр Российской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Майданов вышел на связь после госпитализации. Он рассказал: у него произошла сильная аллергическая реакция, начался отек Квинке.

Сегодня, 1 мая, Майданов намерен заседать в жюри в Кремле на финале грандиозного международного фестиваля-конкурса «Дорога на Ялту». Певец был настроен позитивно. Также он сказал, что все запланированные мероприятия с 4 по 11 мая, а также концерты с его участием состоятся.

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