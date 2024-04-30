Денис Майданов вышел на связь после госпитализации: «Начался отек Квинке»

Артисту стало плохо по пути в театр Российской армии. Причиной стала аллергическая реакция на лекарство.

Заслуженный артист РФ Денис Майданов обратился к обеспокоенным поклонникам впервые с момента госпитализации. Как известно, певцу стало плохо по дороге в театр Российской армии. Брат и директор исполнителя Захар Майданов вскоре после происшествия сообщил, что причиной стала аллергическая реакция на лекарство, которое тот принимал из-за пневмонии. Воспаление легких музыкант переносил на ногах. Денис Майданов подтвердил эту информацию, опубликовав видеообращение в своем Telegram-канале.

«Друзья, спасибо всем огромное за беспокойство и внимание! Я уже в порядке», — сообщил он.

Певец объяснил, что в течение последней недели сильно кашлял, но не спешил к доктору, так как не отпускали дела. К выходным решил отправиться на прием. По результатам компьютерной томографии (КТ) выяснилось, что у него правосторонняя пневмония. В больницу ложиться не захотел, так как чувствовал себя «вполне сносно». И вскоре уже ехал на патриотический смотр-конкурс «Я горжусь», председателем жюри которого является, в театр Российской армии.

«Купил по пути выписанные врачом препараты. Съел антибиотик. Через 15 минут началась сильная аллергическая реакция, начался отек Квинке (не знал о таком, да и такой сильной аллергии никогда ни на что не было). Хорошо, что оказался под руками супрастин, потом врачи приехавшей скорой помощи сделали еще и гормональный укол. Приступ миновал. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, все нормально», — поделился Майданов.

В заключение заслуженный артист подчеркнул, что все запланированные мероприятия с 4 по 11 мая, а также концерты с его участием состоятся. Уже завтра исполнитель намерен заседать в жюри в Кремле на финале грандиозного международного фестиваля-конкурса «Дорога на Ялту». Певец настроен позитивно. Он добавил, что жизнь продолжается, и пожелал поклонникам беречь себя и быть здоровыми.

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