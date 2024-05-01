В Дубае закрыли дело о ДТП с участием футболиста «Спартака» Промеса

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 50 0

Зимой этого года спортсмен был задержан в аэропорту ОАЭ из-за того, что покинул место аварии.

В Дубае закрыли дело о ДТП с участием футболиста «Спартака» Промеса

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

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Дело футболиста клуба «Спартак» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

Спортсмен был задержан в международном аэропорту ОАЭ 29 февраля. Причиной стал тот факт, что Промес, как заявляли правоохранители, устроил аварию на дороге и покинул место ДТП. Через две недели после задержания он был арестован.

При этом запрос на выдачу футболиста сделала прокуратура Нидерландов, где он осужден на шесть лет тюрьмы за контрабанду наркотиков. По версии следствия, спортсмену принадлежали партии наркотических веществ, которые были перехвачены в 2020-м в бельгийском порту.

Стоит отметить, что власти ОАЭ не делали никаких официальный заявлений касательно возможной выдачи Промеса правоохранителям Нидерландов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера «Спартака».

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