Длинная очередь к кресту: Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку РСФСР Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище
Фото, видео: 5-tv.ru
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Могила народной артистки РСФСР утонула в цветах.
Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с места публикует 5-tv.ru.
На могилу Зелинской возложено множество цветов. В трагичном мероприятии приняли участие родные и друзья актрисы.
Ушла из жизни Зоя Зелинская на 95-м году жизни 29 апреля. Причиной смерти стал инсульт. Врачи боролись за жизнь актрисы в реанимации, однако спасти ее не удалось.
Зоя Зелинская известна российскому зрителю по ролям в таких картинах как: «Карнавальная ночь», «Дом, где разбиваются сердца», «На углу у Патриарших» и других. Она была дважды замужем.
Ее первым супругом стал режиссер Георгий Зелинский. Их брак продлился десять лет. Во время второго замужества — с журналистом Валерием Ледневым — она родила сына Сергея.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве попрощались с Зоей Зелинской.
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