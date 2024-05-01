Длинная очередь к кресту: Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище

Могила народной артистки РСФСР утонула в цветах.

Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

На могилу Зелинской возложено множество цветов. В трагичном мероприятии приняли участие родные и друзья актрисы.

Ушла из жизни Зоя Зелинская на 95-м году жизни 29 апреля. Причиной смерти стал инсульт. Врачи боролись за жизнь актрисы в реанимации, однако спасти ее не удалось.

Зоя Зелинская известна российскому зрителю по ролям в таких картинах как: «Карнавальная ночь», «Дом, где разбиваются сердца», «На углу у Патриарших» и других. Она была дважды замужем.

Ее первым супругом стал режиссер Георгий Зелинский. Их брак продлился десять лет. Во время второго замужества — с журналистом Валерием Ледневым — она родила сына Сергея.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве попрощались с Зоей Зелинской.