Длинная очередь к кресту: Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 328 0

Народную артистку РСФСР Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Могила народной артистки РСФСР утонула в цветах.

Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Зою Зелинскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

На могилу Зелинской возложено множество цветов. В трагичном мероприятии приняли участие родные и друзья актрисы.

Ушла из жизни Зоя Зелинская на 95-м году жизни 29 апреля. Причиной смерти стал инсульт. Врачи боролись за жизнь актрисы в реанимации, однако спасти ее не удалось.

Зоя Зелинская известна российскому зрителю по ролям в таких картинах как: «Карнавальная ночь», «Дом, где разбиваются сердца», «На углу у Патриарших» и других. Она была дважды замужем.

Ее первым супругом стал режиссер Георгий Зелинский. Их брак продлился десять лет. Во время второго замужества — с журналистом Валерием Ледневым — она родила сына Сергея.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве попрощались с Зоей Зелинской.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Осторожно: каких опасностей стоит ждать в период Холостой Луны

Последние новости

1:42
Канье Уэст — камень раздора? Почему Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом-младшим
1:09
США вели новые санкции против России
0:55
Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей
0:42
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз
0:19
«Убежала ставить спираль»: Тарасова и Костенко высмеяли из-за постельной сцены
0:06
Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

Сейчас читают

Все так плохо? Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его болезни
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
«Провокационный жест»: политолог о поддержке Латвией ударов Украины по РФ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео