«Упер все мои гонорары»: экс-солист «На-На» рассказал о крупном долге Алибасова

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 72 0

Экс-солист «На-На» Юрин: Алибасов задолжал мне пять миллионов долларов

«Упер все мои гонорары»: экс-солист «На-На» рассказал о крупном долге Алибасова

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Валерий Юрин заявил, что продюсер «обдурил» его на груглую сумму.

Экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин обвинил Бари Алибасова в воровстве. Певец рассказал изданию KP.RU.что продюсер якобы прикарманил себе около пяти миллионов долларов со средств, которые он заработал на концертах.

Алибасов якобы говорил, что часть уходит на налоги, а другая хранится в сейфе и позже он все отдаст. Юрин, по собственному признанию, был совсем молодым и увлеченным карьерой, потому свято верил руководителю, который когда-то дал ему шанс.

«Около пяти миллионов долларов. Это реальная цифра. За шесть лет, что мы с ним работали, Алибасов упер все мои концертные гонорары», — говорит Юрин.

По словам музыканта, он жил на суточные, которые ему выплачивал Алибасов, и надеялся, что оставшаяся сумма лежит в сохранности у продюсера.

«Алибасов мне тогда говорил, что остальное „на налоги ушло“. А я же молодой, мне лапшу на уши легко было навешать. Такой фокус проделывали почти со всеми музыкантами, включая Женю Белоусова», — сказал Юрин.

После того как Валерий захотел уйти из группы, Алибасов, по его словам, и вовсе заявил ему, что все его деньги вложил в свою квартиру.

«Потом приезжаю к нему домой, говорю: «И где мои деньги?» А он окидывает жестом свою огромную квартиру и новый ремонт: «А вот они!» — вспомнил Юрин.

Артист рассказал и другие подробности из былой карьеры. Часто после концертов члены группы обнаруживали в своих номерах барышень в нижнем белье, которые были готовы на все. Фанатки сходили с ума настолько, что не давали прохода после выступлений.

Про личную жизнь певец не особо распространяется, но вспоминает Наталью Штерн, с которой восемь лет жил на два города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бари Алибасов рассказал об отношениях с новой женой.

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