«Ей повезло»: Бари Алибасов рассказал об отношениях с новой женой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 28 0

Бари Алибасов рассказал, что его жене очень повезло с мужем

«Ей повезло»: Бари Алибасов рассказал об отношениях с новой женой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Избранница моложе звезды на целых 20 лет.

Бари Алибасов рассказал, как ему живется с новой женой Еленой, которая прежде была его помощницей. В эфире одного из телеканалов продюсер признался, что его супруге очень повезло с таким мужем, как он.

«Ей очень со мной повезло. Пока все идет хорошо. Ей есть с кем поесть, есть с кем спать и есть компания на интересных мероприятиях», — уверен Алибасов.

Супруга музыканта, в свою очередь, ответила на критику, которая обрушилась на нее после свадьбы. Критики говорят, что та якобы вышла за пожилого шоумена только ради выгоды.

«У меня было все в порядке и до встречи с Бари Каримовичем, я никак не страдала. Но в жизни все так сложилось, что он стал моим человеком», — утверждает Елена.

Избранница 76-летнего Алибасова младше его на целых 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук звезды «Служебного романа» Светланы Немоляевой сыграл свадьбу.

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