«Ей повезло»: Бари Алибасов рассказал об отношениях с новой женой
Бари Алибасов рассказал, что его жене очень повезло с мужем
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Избранница моложе звезды на целых 20 лет.
Бари Алибасов рассказал, как ему живется с новой женой Еленой, которая прежде была его помощницей. В эфире одного из телеканалов продюсер признался, что его супруге очень повезло с таким мужем, как он.
«Ей очень со мной повезло. Пока все идет хорошо. Ей есть с кем поесть, есть с кем спать и есть компания на интересных мероприятиях», — уверен Алибасов.
Супруга музыканта, в свою очередь, ответила на критику, которая обрушилась на нее после свадьбы. Критики говорят, что та якобы вышла за пожилого шоумена только ради выгоды.
«У меня было все в порядке и до встречи с Бари Каримовичем, я никак не страдала. Но в жизни все так сложилось, что он стал моим человеком», — утверждает Елена.
Избранница 76-летнего Алибасова младше его на целых 20 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук звезды «Служебного романа» Светланы Немоляевой сыграл свадьбу.
Читайте также
71%
-0.19 99.36
-0.22
Нашли ошибку?