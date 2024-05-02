На Украине сообщили о пожаре в Одессе после звуков взрывов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 95 0

Мощный пожар произошел в Одессе

На Украине сообщили о пожаре в Одессе после звуков взрывов

Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy

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Прежде в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сильный пожар начался в Одессе после звуков взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Прежде несколько местных изданий также сообщали о взрывах в городе на фоне звучащей тревоги.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска нанесли удары по штабу командования ВСУ.

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