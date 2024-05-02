На Украине сообщили о пожаре в Одессе после звуков взрывов
Мощный пожар произошел в Одессе
Фото: www.globallookpress.com / twitter.com/Yurko_sViy
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Прежде в регионе была объявлена воздушная тревога.
Сильный пожар начался в Одессе после звуков взрывов, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Прежде несколько местных изданий также сообщали о взрывах в городе на фоне звучащей тревоги.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска нанесли удары по штабу командования ВСУ.
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