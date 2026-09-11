«В другом геноварианте»: в Роспотребнадзоре допустили новую пандемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила новую пандемию коронавируса

Новая пандемия коронавирусной инфекции возможна в случае появления очередного геноварианта вируса. Об этом 11 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с «РИА Новости».

«Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то, в принципе, все возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20. Совершенно очевидно, что это может быть», — сказала Попова.

Она также отметила, что пандемическим потенциалом обладает вирус гриппа. По словам главы ведомства, Роспотребнадзор постоянно отслеживает эпидемиологическую ситуацию и готов к различным сценариям.

Прежде Попова сообщила, что к середине месяца в России ожидается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Одним из факторов сезонного подъема она назвала увеличение числа контактов после начала учебного года и возвращения людей к обычному режиму после отпусков.

Как писал 5-tv.ru, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко также объяснил сентябрьскую тенденцию скоплением детей в классах. По его словам, в первую неделю месяца проходит инкубационный период, во вторую наблюдается подъем. Помимо прочего, в этот период начинаются прививки от гриппа в школах.

Кроме того, предупреждал 5-tv.ru, в России начался второй пик активности клещей, который может продлиться до первых заморозков. Специалисты рекомендуют носить в лесу и зеленых зонах закрытую светлую одежду, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15–20 минут, а после прогулок проверять тело, вещи и животных. Если клещ присосался, необходимо обратиться к врачу, а насекомое в герметичной емкости отдать на исследование.

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