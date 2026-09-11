Беспилотники, ИИ и инновации: чем удивляет «Иннопром» в Индии
Товарооборот России и Индии достиг уже почти 70 миллиардов долларов в год.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уже несколько дней в Нью-Дели проходят деловые встречи и переговоры — российские и индийские компании обсуждают новые совместные проекты. На ее полях — уже заключен ряд важных двусторонних соглашений. Например, появилась договоренность о строительстве современного кластера по производству лекарств в Краснодарском крае.
На «Иннопроме» заявлено о новых проектах в оборонной и IT сферах. Какой экономический эффект способна дать такая активная совместная работа — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин. Он передает из столицы Индии.
Индия очень разная. И даже в Дели небоскребы соседствуют с трущобами. С одной стороны, больше половины населения находится за чертой бедности, с другой — экономика развивается рекордными темпами.
И ее география очень широка: от Дели до Корвы — более 600 километров. На севере страны по российской технологии выпускают автоматы АК-203. Журналистам показывают полный цикл: сборка, испытание на прочность и на меткость.
Чуть южнее от индийской столицы создают настоящий IT-кластер. Еще одна сфера общих интересов — город Гуруграм — индийская компания, которая производит дроны, причем совершенно разных типов: сельскохозяйственных, медицинские, уже знакомые нам FPV. Сразу несколько российских компаний готовятся подписать с ней контракт.
На столе уже соглашение со «Сколково» — не о закупке беспилотников — о совместном производстве и обмене технологиями. Еще три договора на очереди.
«Мы создаем совместные предприятия с четырьмя российскими компаниями, которые провели обширные научно-исследовательские работы в этой сфере. Вместе мы сможем создавать дроны любого типа сложности», — заявил исполнительный директор AVPL International Ракеш Кумар Ананда.
Немного статистики: товарооборот России и Индии уже почти 70 миллиардов долларов в год. Для нас это второй после Китая экономический партнер. Мы экспортируем нефть, вооружение, морепродукты, Дели — продовольствие, химию и медикаменты.
«На полях „Иннопрома“ наша фармкомпания подписала соглашение с Россией о строительстве фармацевтического кластера в Краснодарском крае», — сообщил президент по корпоративным и общественным связям Cadila Pharmaceuticals Limited Радж Пракаш Вьяс.
Выходит, снова совместное производство — теперь фармы.
О масштабах российско-индийского сотрудничества на выставке «Иннопром» — здесь все — от медицины до авиастроения. Например, ОАК привезла на выставку двигатель для Superjet полностью из отечественных комплектующих.
Самолеты, как гражданские, так и военные, Индия у нас покупает охотно. Идет обмен в технологиях ИИ, в приборо- и роботостроении. Перед приездом Владимира Путина и Нарендры Моди стенды с инновациями внимательно изучают министры.
«У нас за последние пять лет больше, чем на 300% выросла взаимная торговля. Мы обсуждаем очень много проектов по промышленной кооперации, поэтому сотрудничество на новый этап выходит сейчас», — сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Впереди встреча Бразилии, России, Индии и Китая. Нарендра Моди уже публикует промо, а журналисты снимают, как у ворот экспоцентра индусы кропотливо вручную заполняют цветами надпись БРИКС, по-своему анонсируя саммит.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
42%
Нашли ошибку?