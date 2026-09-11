Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
В результате удара загорелся логистический центр и хаб доставки маркетплейса.
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
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Бусаргин: в результате атаки БПЛА повреждена гражданская инфраструктура Саратова
В Саратове в результате атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура. Об этом в своем рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере МАКС.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы. Предварительно, пострадавших нет», — написал он.
Под удар также попал логистический центр и хаб доставки компании Ozon, где начался пожар. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что сотрудников оперативно эвакуировали, по предварительной информации. Согласно информации в Telegram-канале организации, обошлось без жертв и пострадавших.
Логистический центр приостановил прием поставок и доставку товаров в регионе. Товары, размещенные на складе, временно скрыты с витрины маркетплейса — часть заказов отменят или доставят с других складов. FBO-поставки в Саратов пока не принимаются, а грузы в пути было решено перенаправить на другие объекты. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте, женщина получила осколочные ранения глаза и ног. Пострадавшую доставили в Шебекинскую Центральную районную больницу (ЦРБ), для дальнейшего лечения ее планируют перевести в областную больницу. После атаки машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание.
Также 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки безэкипажных катеров (БЭК) в ночь на 9 сентября на набережной Сочи пострадали 28 человек, включая двоих детей. В больницах остаются четыре человека, среди них один ребенок. Мэр курорта Андрей Прошунин призвал жителей и гостей не посещать пляжи и набережные при угрозе атаки и соблюдать меры предосторожности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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