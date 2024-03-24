Не опять, а снова: названа сумма займа, который Япония предоставила Киеву

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 82 0

Япония выделила Украине новый займ в 250 миллионов долларов

Не опять, а снова: названа сумма займа, который Япония предоставила Киеву

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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В Незалежной продолжают рассчитывать на помощь иностранных партнеров.

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале заявил, что Япония выделила команде Зеленского новый займ, объем которого в этот раз не превысил предыдущий. В марте Незалежная получила в свое распоряжение от японских «коллег» 230 миллионов долларов (21 триллион рублей — Прим.ред), а буквально год назад премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе визита на Украину пообещал выделить 470 миллионов долларов.

«По объемам поддержки это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и Международному валютному фонду (МВФ)», — написал в публикации депутат.

По словам Гетманцева, из 1,2 миллиарда долларов, которые уже выделили Украине в 2024 году, рекордный показатель финансовой помощи принадлежит именно Японии. Так, «страна восходящего солнца» пожертвовала на украинские нужды и поддержание энергетики в стране 901 миллион долларов (83 триллиона рублей — Прим.ред) и уже пообещала продолжить выбранный курс.

При прочих равных, взгляды ведущих лиц государств на военную помощь Киеву расходятся. Например, постоянные партнеры Украины по СВО, президенты Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не видят необходимости в  предоставлении Незалежной военной помощи.

Берлин и вовсе одним из первых отказался отправлять на Украину ракеты Taurus, в то время как Париж проявляет более агрессивный подход и выражает готовность передать вооружение украинским вооруженным силам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США предлагают новый вариант помощи Украине.

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