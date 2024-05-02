Более 17 миллиардов рублей взыскали с «крабовых королей» Дальнего Востока

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Суд взыскал 17,4 млрд рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

Более 17 миллиардов рублей взыскали с «крабовых королей» Дальнего Востока

Фото: IMAGO/Dean Pictures / ТАСС

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Решение касается и бизнесмена Дмитрия Дремлюги.

Арбитражный суд в Приморском крае постановил взыскать 17,4 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru.

«Взыскать солидарно… в пользу РФ ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 17,4 миллиарда рублей», — озвучил решение судья.

Более 17 миллиардов рублей — ущерб, который причинили рыбопромышленники водным биологическим ресурсам. Решение о взыскании принято в том числе и в отношении «крабового короля» Дмитрия Дремлюги.

Иск в отношении рыбопромышленников подала Генеральная прокуратура России. При этом Пятый арбитражный суд во Владивостоке отказал в удовлетворении апелляции.

Ранее 5-tv.ru писал, что «крабового короля» Олега Кана приговорили к 17 годам колонии за организацию убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010-м. Он также обвиняется в незаконном рыбном промысле, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также создании преступного сообщества. По данным правоохранителей, Кан скрылся от следствия и находится в международном розыске.

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