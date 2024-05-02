Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии России

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Дата заседания пока не назначена.

Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева подала жалобу на штраф в 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии России. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов.

Жалобу на решение Тверского суда позднее рассмотрит Московский городской суд, дата заседания по ней пока не назначена.

В середине апреля в отношении Ивлеевой составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. По информации источника 5-tv.ru, поводом стали посты блогера в одной из социальных сетей, где она демонстрировала свою позицию против спецоперации на Украине. В суде сегодня адвокат заявил, что речь шла о публикациях двухлетней давности.

До этого Ивлеева стала главной персоной скандала по поводу ее «голой вечеринки» в конце 2023 года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Ивлеева получила штраф за дискредитацию Вооруженных сил России.

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