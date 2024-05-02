«Учатся» за границей? Как дети украинской элиты бегают от долга перед Родиной

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 62 0

Политическая элита Украины отправила учиться своих детей в Европу и США

«Учатся» за границей? Как дети украинской элиты бегают от долга перед Родиной

Фото: www.globallookpress.com / Nazar Furyk

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Сыновья политиков Незалежной нередко нарушают прямые запреты.

Дети политической украинской элиты нередко нарушают прямые запреты ради жизни за рубежом. Об этом пишет издание EADaily.

Наследники киевского мэра покинули Незалежную ради учебы в Европе. Старший сын Виталия Кличко — 23-летний Егор-Даниэль — обучается в Лондоне в школе экономики, а Максим Кличко в прошлом году поступил в частную школу в США.

В это же время их отец вместе с другими политиками агитируют обычных граждан жертвовать «все для фронта, все для победы» и вступать в ряды ВСУ. Сам Виталий Кличко отмечал, что это не касается его детей — у них же гражданство Германии.

Двое детей Дмитрия Гордона* подпадают под призыв ВСУ, но украинский журналист сказал, что один тяжело болеет, а два других живут в США.

Старший сын бывшего президента Петра Порошенко уже 39 живет в Великобритании, как и младший.

Иной случай — сын спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который выехал с территории Украины, несмотря на запрет для мужчин 18-60 лет. Олесь Стефанчук не меньше года находится на ПМЖ в Австрии, в 2023 году его заметили отдыхающим в Вене.

Выделяется и мэр Львова Андрей Садовый, сын которого закончил бизнес-школу в Великобритании и начал работать там же маркетологом. Сам политик в 2022 году призывал сделать систему, как в Израиле, где в армии служат не только мужчины, но и женщины.

Ранее 5-tv.ru писал, какое будущее Кличко предсказал Украине.

* — признан иноагентом в РФ

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