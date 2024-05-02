Морпехи Северного флота освободили от ВСУ остров в дельте Днепра

Морпехи Северного флота освободили от диверсантов ВСУ один из островов в дельте Днепра. О деталях успешной операции рассказали в Минобороны РФ.

Вначале по боевикам ударили артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов, а потом в бой пошли штурмовые группы. В результате противник потерял целое отделение и три десятка единиц военной техники.

Сейчас остров полностью под контролем российской армии. Здесь оборудованы огневые точки и наблюдательные посты.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что село Бердычи в ДНР перешло под полный контроль российских войск.