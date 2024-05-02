«Плеснула мужику в лицо»: почему Ирен Феррари попала в больницу с ожогами лица

Кто и из-за чего испортил модели лицо?

Российская модель и актриса Ирен Феррари рассказала 5-tv.ru подробности случившегося инцидента, после которого она обратилась в клинику с ожогами. По ее словам, она сделала замечание задерживающему очередь мужчине в одном из ресторанов быстрого питания. В ответ на это он нецензурно оскорбил ее за изображение президента России Владимира Путина на футболке.

«Плеснула мужику в лицо. Ну он в ответ взял свой горячий кофе, а я уже села в этот момент в машину, и плеснул этот горячий кофе в меня», — рассказала актриса.

По ее словам, она видит, как в стране все меняется к лучшему, и ей стало обидно из-за слов мужчины. Ирен Феррари призналась, что она патриот своей страны и по-другому отреагировать на оскорбление не смогла. На данный момент модель еще не решила, обращаться ли по факту случившегося в правоохранительные органы.

«Я не понимаю, что делать с этим мужиком, и мужик ли он вообще. Почему он тогда не на СВО, а плескается в женщин кофе?» — высказалась актриса.

Феррари считает, что обладающим физическим превосходством мужчина всегда должен быть сдержан по отношению к женщине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирен Феррари обратилась в медицинское учреждение с ожогами кожи лица, предплечий и груди.