Польских военных закидали камнями на границе с Белоруссией

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 96 0

Одному из пострадавших понадобилась медицинская помощь.

Польских военных закидали камнями на границе с Белоруссией

Фото: Michal Dyjuk / ТАСС

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Солдат и пограничник Польши были получили ранения после того, как неизвестные закидали их камнями на границе с Белоруссией. Об этом заявляет Пограничная стража Польши.

Патрули были атакованы дважды 1 мая. В первый раз камень попал в лицо пограничнику, ему понадобилась медицинская помощь. Спустя какое-то время травмы получил уже польский солдат.

По данным ведомства, за минувшие сутки пограничники зафиксировали 113 попыток незаконного пересечения границы, а за апрель — более 5,3 тысячи подобных инцидентов. При этом некоторым из иностранцев, пытавшихся попасть на территорию Польши, патрули оказывают медицинскую помощь.

«В больницу были доставлены десять иностранцев. Среди них беременная женщина из Ирака», — говорится в сообщении.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась в 2021 году, когда там скопились тысячи мигрантов, которые хотят проникнуть на территорию одной из стран Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Польша готовится перебросить военную технику к границе с Россией.

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