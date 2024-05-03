МИД: резонанс от слов Кэмерона про удары по РФ вынудил Лондон «дать заднюю»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 78 0

Reuters отозвал публикацию о словах Кэмерона про право Украины на удары по РФ

МИД: резонанс от слов Кэмерона про удары по РФ вынудил Лондон «дать заднюю»

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Мария Захарова отреагировала на одобрение Великобритании наносить Украине удары по территории России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона во время его визита в Киев о том, что Украина может наносить удары по России британским оружием.

«Лондон должен готовиться к тому, что киевский режим будет точно так же наносить удары британским оружием по территории Британии, как в свое время сделали выкормленные западниками террористы „Аль-Каиды“*», — написала дипломат в своем официальном Telegram-канале.

О заявлении главы МИД Великобритании сообщало агентство Reuters. Однако позднее оно сняло с публикации материал, ссылаясь на то, что необходимо проявить некоторые детали поездки Дэвида Кэмерона на Украину.

«На наших глазах разворачивается „чисто английское убийство“. Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — отреагировала на это Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова отреагировала на угрозу командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема «разнести» российские города. Она назвала его «буйным больным».

* — движение признано террористическим и запрещено в РФ

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