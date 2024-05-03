«Предательство»: Ильюхина обиделась, что ее не позвали сниматься в продолжении «Ворониных

Актриса снималась в сериале на протяжении десяти лет его существования, поэтому не поняла, почему о перезапуске ситкома ей вообще даже не сообщили.

Актриса Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в популярном сериале «Воронины», возмутилась тому, что ее не позвали сниматься в продолжении ситкома. Он выйдет под названием «Костя-Вера». Своими эмоциями она поделилась в социальной сети.

О том, что проект планируют перезапустить, стало известно зимой. Ильюхина увидела свою фотографию и подпись, что ведутся поиски на роль Маши. Хотя актриса никогда не заявляла съемочной группе, что она против возвращения.

«Всегда была только рада вернуться в сериал, в прекрасных отношениях со съемочной группой. Можно долго продолжать свой монолог… Но это большое предательство по отношению ко мне», — написала Ильюхина.

Знаменитость отметила, что ее возвращения в сериал ждали многие поклонники. Однако не все в этой жизни зависит от нее и ее желания.

«Как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука. Не всегда все зарабатывается талантом», — с грустью резюмировала актриса.

Впервые сериал «Воронины» россияне увидели в 2009 году. На протяжении десяти лет публика наблюдала за семейной парой Костей и Верой, которые воспитывали детей, проживая по соседству с родителями Кости. Сериал был адаптацией одного из американских ситкомов. За десять лет вышло более 500 серий, разбитых на 24 сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Георгий Дронов избавился от образа Кости в «Ворониных».

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