«Могу снимать маску»: как актер Дронов избавился от образа Кости Воронина

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 14 0

Георгий Дронов: для большинства продюсеров я стал Костей Ворониным

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Актер признался, что с большим трудом снял с себя «проклятие одной роли».

Актер Георгий Дронов признался, что образ Кости Воронина, который он воплощал на экране без малого десять лет, принес ему не только всероссийскую популярность, но и проблемы с дальнейшей профессиональной реализацией. Для большинства продюсеров он стал актером одной роли, и сломать этот стереотип Дронову было непросто.

«Представьте себе, „Воронины“ снимались десять лет, плотность эфиров этого сериала была колоссальной. Мы даже попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самый продлеваемый аналог американского сериала. По-моему, наших (российских — Прим. ред.) серий написали больше, чем было изначально американских», — рассказал Дронов журналистам на премьерном показе фильма «Между нами лето» в кинотеатре «Иллюзион».

По словам актера, потребовалось время и определенная смелость со стороны продюсеров и режиссеров, чтобы он наконец смог появиться на экране в новом амплуа и таким образом снять с себя «проклятие одной роли».

Дронов благодарен режиссеру Дмитрию Дьяченко, который первым увидел в нем многопланового актера, способного играть не только в комедиях, и утвердил на роль в своем триллере «Бешенство» (2023).

«Он отнесся ко мне не как к Косте Воронину, а как к актеру, который просто долгое время играл одну роль… Он понял, что я, слава Богу, могу снимать эту маску и быть совершенно другим», — отметил Дронов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актер Георгий Дронов признался в усталости от комедийных проектов.

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