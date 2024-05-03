Угрожал автоматом: в Херсонской области боевик ВСУ взял в заложники сослуживцев

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 137 0

Страна.ua: в Херсонской области боевик ВСУ взял в заложники сослуживцев и врача

Угрожал автоматом: в Херсонской области боевик ВСУ взял в заложники сослуживцев

Фото: www.globallookpress.com / Vyacheslav Madiyevskyy

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Чем руководствовался украинец при совершении преступления?

Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) взял в заложники двоих сослуживцев и медработника. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Преступление произошло в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области 1 мая. Боевик потребовал у сослуживцев отвезти его к медикам, не объясняя причину.

«Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая АК-47, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев», — говорится в материале.

Машину с заложниками остановили на трассе. Боевика удалось задержать. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы. При этом, чем именно руководствовался украинец, не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в ВСУ объяснили свои неудачи под Часов Яром.

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