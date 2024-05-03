Защита певца Шарлота обжаловала продление его ареста

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 138 0

В отношении парня возбуждены уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Защита певца Шарлота обжаловала продление его ареста

Фото: Дзень Альберт / ТАСС

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Защита скандально известного певца Эдуарда Шарлота приняла решение оспорить продление его ареста. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат артиста Алексей Лапузин.

Не так давно суд в Самаре оставил исполнителя под стражей в СИЗО до 29 мая. Музыкант стал фигурантом трех уголовных дел еще в декабре 2023 года: двух по части 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») и одного по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ («Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

«Подана апелляционная жалоба на продление ареста Шарлоту, дата заседание пока не назначена», — гласит сообщение.

Кроме того, стало известно, что психолого-психиатрическая экспертиза, для прохождения которой Шарлот был направлен из Самары в Саратов, уже готова и находится у следователя. Отец молодого человека и адвокат сейчас ожидают приглашения для ознакомления с ее результатами.

Защита настаивает, что музыкант страдает от биполярного расстройства, которое и послужило неадекватному поведению артиста.

Стоит напомнить, что Шарлот эмигрировал в Армению, где сжег свой российский паспорт и записал «яркий поступок» на видео. На личную страницу в социальной сети он выкладывал и другие провокационные ролики.

Например, показывал подписчикам, как разрывает георгиевскую ленточку или прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла вместе с военным билетом и крестом с распятием Иисуса Христа.

Артист вернулся в Россию, и в ночь на 22 ноября 2023 года в петербургском аэропорту Пулково его задержали сотрудники полиции. Ему был назначен административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Молодого человека обвинили в мелком хулиганстве.

Затем стало известно о том, что в отношении исполнителя есть и более тяжкие обвинения за провокационные русофобские действия в публичном пространстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певца Шарлота отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.

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