ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в РФ и Прибалтике

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 61 0

Преступник при задержании оказал вооруженное сопротивление.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Российские силовики ликвидировали украинского диверсанта, который планировал теракты в православных церквах в странах Прибалтики и на территории РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, мужчина является агентом украинской разведки, который приехал в Россию из Литвы в марте этого года. Сначала он пытался вскрыть схрон в Московской области, но ему помешали правоохранители. Правда, тогда преступнику удалось скрыться.

«Он оказал вооруженное сопротивление при задержании и скрылся. В брошенном им автомобиле обнаружены автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления СВУ и средства инициирования, а также документы и мобильный телефон преступника», — говорится в сообщении ведомства.

Позже диверсант был обнаружен в Гатчинском районе Ленобласти. Тот вновь оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован. При обыске у него нашли телефон, с помощью которого он держал связь с куратором.

В переписке правоохранители нашли подтверждение его намерений совершить диверсии в российских регионах, а также планах украинской террористической организации «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики и совершить теракты в православных церквах и других местах, где собирается русскоязычное население.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР задержали гражданку Украины, собирающую данные о ВС РФ.

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