«Братские отношения»: Путин и Рахмон обсудили сотрудничество в миграционной сфере

Главы России и Таджикистана обменялись мнениями относительно актуальных двусторонних тем.

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон заявили о необходимости совместного пресечения попыток искусственного нагнетания ситуации вокруг приезжающих в РФ трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Попытки <…> будут совместно пресекаться и не смогут причинить вред, проверенным братскими отношениями между народами двух стран», — говорится в сообщении.

Лидеры стран провели телефонный разговор в пятницу, 3 мая, в ходе которого обменялись мнениями относительно актуальных двусторонних тем. В частности, главы государств договорились совершенствовать взаимодействие по линии профильных министерств и ведомств, в том числе в миграционной сфере, а также продолжать сотрудничество в борьбе с террористической угрозой.

Также главы государств обсудили вопросы совместного участия в торжественных мероприятиях в Москве, приуроченных ко Дню Победы, на которые приглашен Рахмон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин и Мирзиёев подтвердили намерение сотрудничать по борьбе с терроризмом.