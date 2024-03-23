Путин и Мирзиёев подтвердили намерение сотрудничать по борьбе с терроризмом

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье.
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили намерение продолжить сотрудничество в сфере противодействия терроризму. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.
Также президент Узбекистана передал слова поддержки семьям погибших и пожелал здоровья раненным.
«Шавкат Мирзиёев решительно осудил кровавый террористический акт в «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.
Сейчас спасатели разбирают завалы в «Крокусе». Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Путин и Лукашенко готовы взаимодействовать в борьбе с терроризмом.
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