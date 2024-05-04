Сигнал для бывшего? Зачем Ким Кардашьян скопировала образ новой жены Канье Уэста

Актриса вышла в свет в наряде, в котором очень любит разгуливать Бьянка Цензори. Совпадение?

Актрису и бизнесвумен Ким Кардашьян обвинили в копировании откровенного стиля модели Бьянки Цензори, пишет Daily Mail.

Кардашьян вышла в свет в топ-фартуке с обнаженной спиной и плотных колготках. Волосы же она собрала в пучок и сделала гладкую укладку. Это стало основой для слухов, что знаменитость решила полностью повторить Цензори, у которой как раз светлая короткая прическа и отличительная черта в нарядах — колготки на голое тело.

Этих красавиц начали сравнивать еще несколько лет назад, а все из-за семейной драмы Кардашьян с рэпером Канье Уэстом. Супруги развелись в 2021 году после семи лет брака, основной проблемой считались измены со стороны музыканта. А в 2023 году он женился на Бьянке Цензори.

Так намеренно ли Кардашьян скопировала образ нынешней возлюбленной бывшего супруга? Стилист Ольга Ким порассуждала об этом в беседе с 5-tv.ru.

«У нее всегда были очень похожие по стилю образы: много облегания, подчеркнутая фигура. Поэтому я не могу сказать, что этот образ выбивает ее из ее стиля. Действительно, есть повторения практически точные. Возможно, это просто начинающийся тренд, который она тоже хочет подхватить и, возможно, задать», — отметила эксперт.

А могут ли полуголые наряды Цензори стать источником вдохновения для простых людей?

Стилист отметила, что сейчас наблюдается тенденция на обнажение, тем не менее, маловероятно, что люди начнут носить колготки или легинсы на голое тело в обычной жизни, потому что образ подходит больше для каки-то тематических мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ким Кардашьян встревожена внешним видом нынешней жены Канье Уэста из-за влияния на детей.