Ким Кардашьян забила тревогу после «голых» луков новой подруги Канье Уэста

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 24 0

The Sun: Ким Кардашьян обеспокоена снимками новой подруги Канье Уэста

Ким Кардашьян забила тревогу после «голых» луков новой подруги Канье Уэста

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch

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Новая пассия рэпера не на шутку встревожила его бывшую жену.

Модель Ким Кардашьян обеспокоена последними снимками ее бывшего мужа рэпера Канье Уэста и его новой возлюбленной Бьянкой Сенсори. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдеры утверждают, что звезда озадачена тем, что ее дети от музыканта вынуждены видеть неоднозначное поведение его подруги. На последних фотографиях Сенсори запечатлена на улицах Италии в костюме, сделанном из колготок.

Такое поведение вызывает возмущение и среди пользователей сети. Один из них даже сослался на законодательство страны и менталитет итальянцев.

«Удивительно, что ее не арестовали. Италия гораздо более консервативна, в этом случае точно», — негодует комментатор.

Уэст, как отмечается, женился на Кардашьян в 2014 году. Инфлюенсер подарила исполнителю четверых детей, однако счастливая на первый взгляд семья распалась спустя семь лет брака.

В 2021-м Кардашьян подала на развод с рэпером из-за «непримиримых разногласий». После разрыва они оба успели побывать в нескольких новых отношениях. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Кортни Кардашьян показала откровенное фото в бикини.

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